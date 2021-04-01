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Київ продовжує
опалювальний сезон

Київ продовжує опалювальний сезон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:41

бабушатники сидят на субсидии и им все равно, город доплатит
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:46

  omb написав:бабушатники сидят на субсидии и им все равно, город доплатит

Я все меньше и меньше понимаю эти аргументы...
Если всеравно -- к чему эта жалоба?
  omb написав:очевидно не у всех есть возможность отключить батареи, в старых панельках мало кто заменил батареи + отключение батареи на финальный платеж не влияет


И, собственно, предыдущая:
  omb написав:местная власть + кличко таки дно, смотрю у всех очень сильно открыты окна... включая меня и это при отключенных батареях... но счет прийдет конечно же

-- если город доплатит -- какая проблема от того, что "но счет прийдет конечно же"?
_hunter
 
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  #<123
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