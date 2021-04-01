Київ продовжує опалювальний сезон

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 кві, 2021 15:46
Я все меньше и меньше понимаю эти аргументы...
Если всеравно -- к чему эта жалоба?
И, собственно, предыдущая:
-- если город доплатит -- какая проблема от того, что "но счет прийдет конечно же"?
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