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Київ продовжує опалювальний сезон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 кві, 2021 15:41
бабушатники сидят на субсидии и им все равно, город доплатит
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omb
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Додано: Сер 07 кві, 2021 15:46
omb написав:
бабушатники сидят на субсидии и им все равно, город доплатит
Я все меньше и меньше понимаю эти аргументы...
Если всеравно -- к чему эта жалоба?
omb написав:
очевидно не у всех есть возможность отключить батареи, в старых панельках мало кто заменил батареи + отключение батареи на финальный платеж не влияет
И, собственно, предыдущая:
omb написав:
местная власть + кличко таки дно, смотрю у всех очень сильно открыты окна... включая меня и это при отключенных батареях... но счет прийдет конечно же
-- если город доплатит -- какая проблема от того, что "но счет прийдет конечно же"?
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_hunter
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Додано: Сер 07 кві, 2021 17:06
Проблема в том, что я работающий, сижу с открытыми окнами, перекрытыми от жары батареями и переплачу минимум 250 грн из-за недолугого кличко, продлившего отопление, думал это очевидно, извините.
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omb
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Додано: Сер 07 кві, 2021 17:13
omb написав:
перекрытыми от жары батареями и переплачу минимум 250 грн из-за недолугого кличко, продлившего отопление
Кличко должен был вместо продления отопления профинансировать замену отопительной системы со сменой разводки на индивидуальную.
(сарказм)
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 07 кві, 2021 17:17
Для знатоков, что сертификаты это деньги
, уточняю что 4 вертикальных разводки, это 8 счетчиков...ну-ну, жгите дальше
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omb
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Додано: Сер 07 кві, 2021 17:40
А если в мае, как часто бывает, упадет температура к 0, одноклеточный мер включит отопление?
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omb
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Додано: Сер 07 кві, 2021 17:58
деньги с людей выдавливают
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uaprofi
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Додано: Чет 08 кві, 2021 09:07
omb написав:
Проблема в том, что я работающий, сижу с открытыми окнами, перекрытыми от жары батареями и переплачу минимум 250 грн из-за недолугого кличко, продлившего отопление, думал это очевидно, извините.
Так и я думал, что все очевидно:
_hunter написав: omb написав:
местная власть + кличко таки дно, смотрю у всех очень сильно открыты окна
... включая меня и это при отключенных батареях
... но счет прийдет конечно же
Сильно сказкой попахивает. Или в доме больше никто, кроме "включая меня" батареи не отключил -- ну так при чем тут "местная власть + кличко"
?
-- но нет, упорно слышу в ответ "это обамка (простите -- кличко) бегает и по подъездам мочится"...
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_hunter
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Додано: Чет 08 кві, 2021 16:37
можно много раз цитировать и писать в ответ какой-то бред - интересная переписка получается
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omb
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