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Київ продовжує
опалювальний сезон

Київ продовжує опалювальний сезон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 17:03

  omb написав:можно много раз цитировать и писать в ответ какой-то бред - интересная переписка получается :)

А можно какой-то бред писать не цитируя :lol: (не буду показывать пальцем)
_hunter
 
Повідомлень: 4182
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