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Київ продовжує опалювальний сезон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 кві, 2021 17:03
omb написав:
можно много раз цитировать и писать в ответ какой-то бред - интересная переписка получается
А можно какой-то бред писать не цитируя
(не буду показывать пальцем)
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