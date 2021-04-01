А можно какой-то бред писать не цитируя (не буду показывать пальцем)
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Додано: Чет 08 кві, 2021 17:03
Додано: П'ят 09 кві, 2021 07:41
Re: Київ продовжує опалювальний сезон
Ну что, как там жаждущие отключения отопления поживают? Считай десять дней апреля прошло, а ночами всё ещё около нуля. А на сегодня weather.com говорит что вообще -1 было.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 07:57
отлично, как и раньше, многоквартирная панелька стоит с открытыми окнами и ждет счет от дебила мера... а насчет около ноля.. говорят дома нагреваются и могут некоторое время держать тепло
Додано: П'ят 09 кві, 2021 08:09
Re: Київ продовжує опалювальний сезон
Додано: П'ят 09 кві, 2021 08:15
Re: Київ продовжує опалювальний сезон
Додано: П'ят 09 кві, 2021 08:16
Додано: П'ят 09 кві, 2021 09:48
Я этот вопрос уже раза два задавал, но четкого ответа так и не получил... Правильно ли я понимаю: "в том, что в этой панельки половина жильцов рукожопы, а другая половина нытики-пофигисты -- вот в этом виноват мер?".
Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:05
все ответы есть выше, просто их надо читать и понимать, а не просто цитировать, увы
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