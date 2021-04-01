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Київ продовжує
опалювальний сезон

Київ продовжує опалювальний сезон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 17:03

  omb написав:можно много раз цитировать и писать в ответ какой-то бред - интересная переписка получается :)

А можно какой-то бред писать не цитируя :lol: (не буду показывать пальцем)
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 07:41

Re: Київ продовжує опалювальний сезон

Ну что, как там жаждущие отключения отопления поживают? Считай десять дней апреля прошло, а ночами всё ещё около нуля. А на сегодня weather.com говорит что вообще -1 было.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 07:57

отлично, как и раньше, многоквартирная панелька стоит с открытыми окнами и ждет счет от дебила мера... а насчет около ноля.. говорят дома нагреваются и могут некоторое время держать тепло
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 08:09

Re: Київ продовжує опалювальний сезон

  omb написав:отлично, как и раньше, многоквартирная панелька стоит с открытыми окнами и ждет счет от дебила мера..

В усіх містах такі "дебіли".
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 08:15

Re: Київ продовжує опалювальний сезон

  omb написав:многоквартирная панелька стоит с открытыми окнами и ждет счет от дебила мера...
Я смотрю у вас там все сплошь сибиряки, морозоустойчивые. :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 08:16

  lapay написав:
  omb написав:отлично, как и раньше, многоквартирная панелька стоит с открытыми окнами и ждет счет от дебила мера..

В усіх містах такі "дебіли".

Покупаешь частный дом и будешь сам себе мером или дебилом. Главное чтоб замерзшая жена табуреткой не начата выражать своё мнение. :wink:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 09:48

  omb написав:отлично, как и раньше, многоквартирная панелька стоит с открытыми окнами и ждет счет от дебила мера... а насчет около ноля.. говорят дома нагреваются и могут некоторое время держать тепло

Я этот вопрос уже раза два задавал, но четкого ответа так и не получил... Правильно ли я понимаю: "в том, что в этой панельки половина жильцов рукожопы, а другая половина нытики-пофигисты -- вот в этом виноват мер?".
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:05

все ответы есть выше, просто их надо читать и понимать, а не просто цитировать, увы
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:46

  omb написав:все ответы есть выше, просто их надо читать и понимать, а не просто цитировать, увы

Где? -- ссылочку можно?
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