Перший день локдауну в Києві почався з транспортного колапсу: кілометрових пробок при порожніх "маршрутках" і з багаторазового підвищення цін на таксі.
Дивися повний текст «Дешевше на Полтаву»: Uber, Uklon і Bolt пояснили, чому в Києві злетіли ціни.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 11:38
«Дешевше на Полтаву»: Uber, Uklon і Bolt пояснили, чому...
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Дивися повний текст «Дешевше на Полтаву»: Uber, Uklon і Bolt пояснили, чому в Києві злетіли ціни.
Додано: Вів 06 кві, 2021 11:38
А вони завжди тільки і чекають проблем у населення Украіни, щоб набити собі кармани грошима. Це найперші шакали.
Додано: Вів 06 кві, 2021 11:53
ovsivolo
Попит-пропозиція. Ніхто нікого насильно в таксі не тягне. Якщо думаєте, що це легкий хліб - велкам за баранку. Чи "шакали" мусять Вас безкоштовно возити ? Просто жахає, скільки народу ще в Совкє живе !
Додано: Вів 06 кві, 2021 12:06
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