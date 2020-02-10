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«Дешевше на Полтаву»: Uber,
Uklon і Bolt пояснили, чому...

«Дешевше на Полтаву»: Uber, Uklon і Bolt пояснили, чому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 11:38

«Дешевше на Полтаву»: Uber, Uklon і Bolt пояснили, чому...

Пропонуємо до обговорення:
Перший день локдауну в Києві почався з транспортного колапсу: кілометрових пробок при порожніх "маршрутках" і з багаторазового підвищення цін на таксі.

Дивися повний текст «Дешевше на Полтаву»: Uber, Uklon і Bolt пояснили, чому в Києві злетіли ціни.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 11:38

А вони завжди тільки і чекають проблем у населення Украіни, щоб набити собі кармани грошима. Це найперші шакали.
ovsivolo
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 11:53

ovsivolo

Попит-пропозиція. Ніхто нікого насильно в таксі не тягне. Якщо думаєте, що це легкий хліб - велкам за баранку. Чи "шакали" мусять Вас безкоштовно возити ? Просто жахає, скільки народу ще в Совкє живе !
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:06

  ovsivolo написав:А вони завжди тільки і чекають проблем у населення Украіни, щоб набити собі кармани грошима. Це найперші шакали.


Рука Москвы накрутила таксометр :)
summacut
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