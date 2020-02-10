Перший день локдауну в Києві почався з транспортного колапсу: кілометрових пробок при порожніх "маршрутках" і з багаторазового підвищення цін на таксі.
Дивися повний текст «Дешевше на Полтаву»: Uber, Uklon і Bolt пояснили, чому в Києві злетіли ціни.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 11:38
«Дешевше на Полтаву»: Uber, Uklon і Bolt пояснили, чому...
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Дивися повний текст «Дешевше на Полтаву»: Uber, Uklon і Bolt пояснили, чому в Києві злетіли ціни.
Додано: Вів 06 кві, 2021 11:38
А вони завжди тільки і чекають проблем у населення Украіни, щоб набити собі кармани грошима. Це найперші шакали.
Додано: Вів 06 кві, 2021 11:53
ovsivolo
Попит-пропозиція. Ніхто нікого насильно в таксі не тягне. Якщо думаєте, що це легкий хліб - велкам за баранку. Чи "шакали" мусять Вас безкоштовно возити ? Просто жахає, скільки народу ще в Совкє живе !
Додано: Вів 06 кві, 2021 12:06
Додано: Вів 06 кві, 2021 16:37
" Система ціноутворення в нашому додатку автоматизована" ага, а коэффициент мы ставим в своей системе сами :)
Додано: Вів 06 кві, 2021 17:35
Додано: Вів 06 кві, 2021 19:27
А раньше было как, ты заказываешь такси на 8.20 и ты ты знаешь что оно будет на месте в 8.20. И цена по счетчику, а не зависит от погоды, жлобства или нездоровой фантазии компании
Додано: Вів 06 кві, 2021 21:10
Додано: Вів 06 кві, 2021 22:19
Додано: Вів 06 кві, 2021 22:36
давно никто вручную коэффициенты не устанавливает. Всем этим AI занимается на основе десятков и сотен факторов. Сколько раз мне Uber и Lift давали мне цену в $120 и как только приедешь домой или на след день цена по тому же маршруту падает до $40. AI собирает вашу геолокацию, вызвали ли вы другие службы (ага спешит значит), ваши билеты на самолет, как долго вы пялились на экран, делали ли звонки и тучу других факторов и показывает вам цену которая будет как можно выше, но не настолько чтобы вы отказались. Девок, устанавливающих "коэффициенты", уволили ещё в 2014-м.
Удивлен, что для кого-то это ещё секрет.
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