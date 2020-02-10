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«Дешевше на Полтаву»: Uber,
Uklon і Bolt пояснили, чому...

«Дешевше на Полтаву»: Uber, Uklon і Bolt пояснили, чому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 11:38

«Дешевше на Полтаву»: Uber, Uklon і Bolt пояснили, чому...

Пропонуємо до обговорення:
Перший день локдауну в Києві почався з транспортного колапсу: кілометрових пробок при порожніх "маршрутках" і з багаторазового підвищення цін на таксі.

Дивися повний текст «Дешевше на Полтаву»: Uber, Uklon і Bolt пояснили, чому в Києві злетіли ціни.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 11:38

А вони завжди тільки і чекають проблем у населення Украіни, щоб набити собі кармани грошима. Це найперші шакали.
ovsivolo
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 11:53

ovsivolo

Попит-пропозиція. Ніхто нікого насильно в таксі не тягне. Якщо думаєте, що це легкий хліб - велкам за баранку. Чи "шакали" мусять Вас безкоштовно возити ? Просто жахає, скільки народу ще в Совкє живе !
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:06

  ovsivolo написав:А вони завжди тільки і чекають проблем у населення Украіни, щоб набити собі кармани грошима. Це найперші шакали.


Рука Москвы накрутила таксометр :)
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:37

" Система ціноутворення в нашому додатку автоматизована" ага, а коэффициент мы ставим в своей системе сами :)
sergeykren4
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 17:35

  ovsivolo написав:А вони завжди тільки і чекають проблем у населення Украіни, щоб набити собі кармани грошима. Це найперші шакали.

Велосипед вам в помощь, Кличко как раз дорожки и прокат организовал... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 19:27

А раньше было как, ты заказываешь такси на 8.20 и ты ты знаешь что оно будет на месте в 8.20. И цена по счетчику, а не зависит от погоды, жлобства или нездоровой фантазии компании
alex7gk
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 21:10

  alex7gk написав:А раньше было как, ты заказываешь такси на 8.20 и ты ты знаешь что оно будет на месте в 8.20. И цена по счетчику, а не зависит от погоды, жлобства или нездоровой фантазии компании

И трава зеленая, и бабы... :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 22:19

  sergeykren4 написав:" Система ціноутворення в нашому додатку автоматизована" ага, а коэффициент мы ставим в своей системе сами :)

Так они вручную как раз понижали коэффициент, ради таких нищебродов, но я смотрю зря.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 22:36

  sergeykren4 написав:" Система ціноутворення в нашому додатку автоматизована" ага, а коэффициент мы ставим в своей системе сами :)


давно никто вручную коэффициенты не устанавливает. Всем этим AI занимается на основе десятков и сотен факторов. Сколько раз мне Uber и Lift давали мне цену в $120 и как только приедешь домой или на след день цена по тому же маршруту падает до $40. AI собирает вашу геолокацию, вызвали ли вы другие службы (ага спешит значит), ваши билеты на самолет, как долго вы пялились на экран, делали ли звонки и тучу других факторов и показывает вам цену которая будет как можно выше, но не настолько чтобы вы отказались. Девок, устанавливающих "коэффициенты", уволили ещё в 2014-м.

Удивлен, что для кого-то это ещё секрет.
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