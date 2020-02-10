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«Дешевше на Полтаву»: Uber,
Uklon і Bolt пояснили, чому...

«Дешевше на Полтаву»: Uber, Uklon і Bolt пояснили, чому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 23:08

  tigr-uu написав:
  ovsivolo написав:А вони завжди тільки і чекають проблем у населення Украіни, щоб набити собі кармани грошима. Це найперші шакали.

Велосипед вам в помощь, Кличко как раз дорожки и прокат организовал... :mrgreen:

Ёще можно на гиперлупе в "Відень насолоджуватися кавою" :)
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