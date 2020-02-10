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«Дешевше на Полтаву»: Uber,
Uklon і Bolt пояснили, чому...

«Дешевше на Полтаву»: Uber, Uklon і Bolt пояснили, чому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 07:49

  alex7gk написав:А раньше было как, ты заказываешь такси на 8.20 и ты ты знаешь что оно будет на месте в 8.20. И цена по счетчику, а не зависит от погоды, жлобства или нездоровой фантазии компании


Так то было раньше, вам хоть есть с чем сравнить. А теперь эвропа, бизнес, гомосеки кругом, и цена на свет, газ, бензин и т.д. в этой стране тоже зависит от жлобства гомосеков :mrgreen: С другой стороны то не цены большие а просто кто то зарабатывает больше вас раз может пользоваться услугами по таким ценам...
tigr-uu
 
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