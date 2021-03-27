До кінця 2021 року повинна бути вакцинована більшість населення України.
Дивися повний текст У МОЗ розповіли про новий національний план вакцинації від коронавірусу: яка його мета і що зміниться.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 11:43
У МОЗ розповіли про новий національний план вакцинації...
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Дивися повний текст У МОЗ розповіли про новий національний план вакцинації від коронавірусу: яка його мета і що зміниться.
Додано: Вів 06 кві, 2021 11:44
Чомусь вакцинуеться найбільше представників 5 групи під виглядом публічних осіб - тележурналісти, шоу-бізнес, родичі і друзі тих, хто стоіть біля вакцини, держчиновників тощо. Ніяка черговість вакцинаціі груп ризику не витримуеться.
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