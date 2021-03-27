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У МОЗ розповіли про новий
національний план вакцинації...

У МОЗ розповіли про новий національний план вакцинації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 11:43

У МОЗ розповіли про новий національний план вакцинації...

Пропонуємо до обговорення:
До кінця 2021 року повинна бути вакцинована більшість населення України.

Дивися повний текст У МОЗ розповіли про новий національний план вакцинації від коронавірусу: яка його мета і що зміниться.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 11:44

Чомусь вакцинуеться найбільше представників 5 групи під виглядом публічних осіб - тележурналісти, шоу-бізнес, родичі і друзі тих, хто стоіть біля вакцини, держчиновників тощо. Ніяка черговість вакцинаціі груп ризику не витримуеться.
ovsivolo
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 15:51

Ученые из итальянского университета в Падуе исследовали нейтрализующие антитела к коронавирусу и обнаружили, что они сохраняют минимум 10 месяцев, и даже у бессимптомных больных, независимо от возраста.

Ученые проводили исследования в итальянской коммуне Во' (Во Эуганео) и проверяли жителей на антитела с начала пандемии и во время второй волны пандемии. Оказалось, что люди, переболевшие в первую волну Covid-19 не заразились во второй раз, более того при контакте с вирусом количество антител в их крови повысилось, как будто после вакцинации.
Вопрос. Если это правда, то тогда зачем переболевшим в намордниках ходить?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 19:01

  p_a_l написав:Ученые из итальянского университета в Падуе исследовали нейтрализующие антитела к коронавирусу и обнаружили, что они сохраняют минимум 10 месяцев, и даже у бессимптомных больных, независимо от возраста.

Ученые проводили исследования в итальянской коммуне Во' (Во Эуганео) и проверяли жителей на антитела с начала пандемии и во время второй волны пандемии. Оказалось, что люди, переболевшие в первую волну Covid-19 не заразились во второй раз, более того при контакте с вирусом количество антител в их крови повысилось, как будто после вакцинации.
Вопрос. Если это правда, то тогда зачем переболевшим в намордниках ходить?

Как зачем ? Чтобы быть как все.
Как в школе учили. :)
andrein
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