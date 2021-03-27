До кінця 2021 року повинна бути вакцинована більшість населення України.
Дивися повний текст У МОЗ розповіли про новий національний план вакцинації від коронавірусу: яка його мета і що зміниться.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 11:43
У МОЗ розповіли про новий національний план вакцинації...
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Дивися повний текст У МОЗ розповіли про новий національний план вакцинації від коронавірусу: яка його мета і що зміниться.
Додано: Вів 06 кві, 2021 11:44
Чомусь вакцинуеться найбільше представників 5 групи під виглядом публічних осіб - тележурналісти, шоу-бізнес, родичі і друзі тих, хто стоіть біля вакцини, держчиновників тощо. Ніяка черговість вакцинаціі груп ризику не витримуеться.
Додано: Вів 06 кві, 2021 15:51
Ученые из итальянского университета в Падуе исследовали нейтрализующие антитела к коронавирусу и обнаружили, что они сохраняют минимум 10 месяцев, и даже у бессимптомных больных, независимо от возраста.
Ученые проводили исследования в итальянской коммуне Во' (Во Эуганео) и проверяли жителей на антитела с начала пандемии и во время второй волны пандемии. Оказалось, что люди, переболевшие в первую волну Covid-19 не заразились во второй раз, более того при контакте с вирусом количество антител в их крови повысилось, как будто после вакцинации.
Вопрос. Если это правда, то тогда зачем переболевшим в намордниках ходить?
Додано: Сер 07 кві, 2021 08:17
вакцинация — это медицинское действие», — высказался глава Минздрава.
Наверное он в начале думал иначе?
Вакханализация, которую они устроили.
Додано: Сер 07 кві, 2021 10:36
Додано: Сер 07 кві, 2021 11:51
0mage0
Ну это наверное те, кто прикупил ИВЛ, в надежде перепродать на олх, ведь никто не поверил бы 3 года назад за сколько можно маски впарить.
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