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У МОЗ розповіли про новий
національний план вакцинації...

У МОЗ розповіли про новий національний план вакцинації...
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 11:43

У МОЗ розповіли про новий національний план вакцинації...

Пропонуємо до обговорення:
До кінця 2021 року повинна бути вакцинована більшість населення України.

Дивися повний текст У МОЗ розповіли про новий національний план вакцинації від коронавірусу: яка його мета і що зміниться.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 11:44

Чомусь вакцинуеться найбільше представників 5 групи під виглядом публічних осіб - тележурналісти, шоу-бізнес, родичі і друзі тих, хто стоіть біля вакцини, держчиновників тощо. Ніяка черговість вакцинаціі груп ризику не витримуеться.
ovsivolo
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 15:51

Ученые из итальянского университета в Падуе исследовали нейтрализующие антитела к коронавирусу и обнаружили, что они сохраняют минимум 10 месяцев, и даже у бессимптомных больных, независимо от возраста.

Ученые проводили исследования в итальянской коммуне Во' (Во Эуганео) и проверяли жителей на антитела с начала пандемии и во время второй волны пандемии. Оказалось, что люди, переболевшие в первую волну Covid-19 не заразились во второй раз, более того при контакте с вирусом количество антител в их крови повысилось, как будто после вакцинации.
Вопрос. Если это правда, то тогда зачем переболевшим в намордниках ходить?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 08:17

вакцинация — это медицинское действие», — высказался глава Минздрава.
Наверное он в начале думал иначе?
Вакханализация, которую они устроили.
yegres
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 10:36

  ovsivolo написав:Чомусь вакцинуеться найбільше представників 5 групи під виглядом публічних осіб - тележурналісти, шоу-бізнес, родичі і друзі тих, хто стоіть біля вакцини, держчиновників тощо. Ніяка черговість вакцинаціі груп ризику не витримуеться.

Є ще одна проблема - багато хто відмовляється.
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:51

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Ну это наверное те, кто прикупил ИВЛ, в надежде перепродать на олх, ведь никто не поверил бы 3 года назад за сколько можно маски впарить.
yegres
 
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