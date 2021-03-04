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Як працюватиме система обов’язкового
пенсійного накопичення

Як працюватиме система обов’язкового пенсійного накопичення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:48

Як працюватиме система обов’язкового пенсійного накопичення

Пропонуємо до обговорення:
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Дивися повний текст Як працюватиме система обов’язкового пенсійного накопичення.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 20:22

Пенсійні накопичення не «лежатимуть на рахунку». Вони одразу вкладатимуться в .... (державні цінні папери, в тому числі цільові на реалізацію довгострокових проектів, муніципальні цінні папери, акції та облігації підприємств, депозити в надійних банках, банківські метали, нерухомість..... а что собственно человеку самому мешает это все делать кроме природной тупости некоторых индивидуумов? Но тем и минимальной социалки достаточно будет...
Джон
 
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