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Дивися повний текст Як працюватиме система обов’язкового пенсійного накопичення.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 12:48
Як працюватиме система обов’язкового пенсійного накопичення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як працюватиме система обов’язкового пенсійного накопичення.
Додано: Вів 06 кві, 2021 20:22
Пенсійні накопичення не «лежатимуть на рахунку». Вони одразу вкладатимуться в .... (державні цінні папери, в тому числі цільові на реалізацію довгострокових проектів, муніципальні цінні папери, акції та облігації підприємств, депозити в надійних банках, банківські метали, нерухомість..... а что собственно человеку самому мешает это все делать кроме природной тупости некоторых индивидуумов? Но тем и минимальной социалки достаточно будет...
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