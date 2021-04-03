Середня ціна на житло у новобудовах столиці у березні зросла до 28 500 грн/кв.м.
Дивися повний текст На скільки подорожчало житло в новобудовах Києва навесні (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 кві, 2021 13:23
На скільки подорожчало житло в новобудовах Києва навесні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На скільки подорожчало житло в новобудовах Києва навесні (інфографіка).
Додано: Вів 06 кві, 2021 13:24
Що таке "новобудова"? Щось рахують, а що саме - самі не розуміють.
Це ще не введене в єксплуатацію житло? А незаконні новострійки виключили з аналітики?
Чи це введене вже? А за який період? І ще є багато питань...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|