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На скільки подорожчало житло в
новобудовах Києва навесні...

На скільки подорожчало житло в новобудовах Києва навесні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:23

На скільки подорожчало житло в новобудовах Києва навесні...

Пропонуємо до обговорення:
Середня ціна на житло у новобудовах столиці у березні зросла до 28 500 грн/кв.м.

Дивися повний текст На скільки подорожчало житло в новобудовах Києва навесні (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:24

Що таке "новобудова"? Щось рахують, а що саме - самі не розуміють.
Це ще не введене в єксплуатацію житло? А незаконні новострійки виключили з аналітики?
Чи це введене вже? А за який період? І ще є багато питань...
smart_analyst2017
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