RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НКРЕКП планує знову
виплатити собі премії

НКРЕКП планує знову виплатити собі премії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:57

НКРЕКП планує знову виплатити собі премії

Пропонуємо до обговорення:
Керівництво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг планує виписати собі премії за І квартал 2021 року для заохочення роботи.

Дивися повний текст НКРЕКП планує знову виплатити собі премії.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93268
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:57

Это была шутка? "материального стимулирования высокоинтеллектуального труда, повышения ее эффективности, качества и заинтересованности в достижении результатов". Пусть заинтересованные лица и стимулируют их.
ewsdewsd2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22
З нами з: 03.10.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:03

Re: НКРЕКП планує знову виплатити собі премії

Лохи оплатят банкет.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10666
З нами з: 03.11.08
Подякував: 809 раз.
Подякували: 2416 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:43

А что должен ахметов финансировать. Те решения которые они принимают прято влияют на доход ахметова и его прислуги.
l4567
 
Повідомлень: 249
З нами з: 10.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 23 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Укрзалізниця» планує залучити 51 млрд в цьому році
R2 » Пон 05 кві, 2021 20:46
1 124
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 кві, 2021 20:46
anton_gms
«Укренерго» знову обмежило виробництво електроенергії...
R2 » Сер 31 бер, 2021 10:25
9 626
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 кві, 2021 16:41
Джон
Коли в Україні знову переведуть годинник, якщо Рада не... 1 ... 10, 11, 12
R2 » Вів 09 бер, 2021 07:52
118 7765
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 бер, 2021 09:40
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.