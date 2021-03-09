Керівництво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг планує виписати собі премії за І квартал 2021 року для заохочення роботи.
Дивися повний текст НКРЕКП планує знову виплатити собі премії.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 кві, 2021 13:57
НКРЕКП планує знову виплатити собі премії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НКРЕКП планує знову виплатити собі премії.
Додано: Вів 06 кві, 2021 13:57
Это была шутка? "материального стимулирования высокоинтеллектуального труда, повышения ее эффективности, качества и заинтересованности в достижении результатов". Пусть заинтересованные лица и стимулируют их.
Додано: Вів 06 кві, 2021 14:03
Re: НКРЕКП планує знову виплатити собі премії
Лохи оплатят банкет.
Додано: Вів 06 кві, 2021 14:43
А что должен ахметов финансировать. Те решения которые они принимают прято влияют на доход ахметова и его прислуги.
Додано: Вів 06 кві, 2021 16:51
Налогоплательщики согласны премировать дармоедов?НЕТ КОНЕЧНО.Так кто решает на что тратить народные деньги?Власть кричит о народовластии,где оно?
Додано: Вів 06 кві, 2021 17:09
шкідники.
це точно - нагородження непричетних.
обдовбана зеленська влада.
|