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Порядок виплати ФОПам по 8 тисяч гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 кві, 2021 14:24
Пропонуємо до обговорення:
Мінсоцполітики оприлюднило проект постанови.
Дивися повний текст Порядок виплати ФОПам по 8 тисяч гривень
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R2
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Додано: Вів 06 кві, 2021 14:24
коли можливо подавати таку заяву?
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gremma1988
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Додано: Вів 06 кві, 2021 14:35
gremma1988 написав:
коли можливо подавати таку заяву?
Наверное сразу после того (протягом 30 днів з дня введення на території додаткових заходів), как проект постановы примут?
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_hunter
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l4567