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Порядок виплати ФОПам
по 8 тисяч гривень

Порядок виплати ФОПам по 8 тисяч гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:24

Порядок виплати ФОПам по 8 тисяч гривень

Пропонуємо до обговорення:
Мінсоцполітики оприлюднило проект постанови.

Дивися повний текст Порядок виплати ФОПам по 8 тисяч гривень.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:24

коли можливо подавати таку заяву?
gremma1988
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:35

  gremma1988 написав:коли можливо подавати таку заяву?

Наверное сразу после того (протягом 30 днів з дня введення на території додаткових заходів), как проект постановы примут? :roll:
_hunter
 
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