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Міжбанк: ринок може
зіграти «злий» жарт

Міжбанк: ринок може зіграти «злий» жарт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 15:55

Міжбанк: ринок може зіграти «злий» жарт

Пропонуємо до обговорення:
Вчорашній різкий відкат курсу безготівкового долара відразу на майже на 18 копійок неабияк спантеличив як спостерігачів, так і самих учасників торгів.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 15:55

Кто то где то написал - Погашення боргів найближчого часу ОВДП.
8.04 -$372млн.дол
14.04 — 13.3 морд.грн.
Щоб відкупити валюту, потрібно тиснути вниз, з’явиться надлишок на Мб. Погашення в гривні, можливо там є нерезиденти, які купуватимуть валюту і матимемо відскок, або «гойдалку». -

Злая шутка произойдет после премьеры кина про вагнеровцев. Поржут усе.
p_a_l
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