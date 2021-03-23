Вчорашній різкий відкат курсу безготівкового долара відразу на майже на 18 копійок неабияк спантеличив як спостерігачів, так і самих учасників торгів.
Дивися повний текст Міжбанк: ринок може зіграти «злий» жарт.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 15:55
Міжбанк: ринок може зіграти «злий» жарт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: ринок може зіграти «злий» жарт.
Додано: Вів 06 кві, 2021 15:55
Кто то где то написал - Погашення боргів найближчого часу ОВДП.
8.04 -$372млн.дол
14.04 — 13.3 морд.грн.
Щоб відкупити валюту, потрібно тиснути вниз, з’явиться надлишок на Мб. Погашення в гривні, можливо там є нерезиденти, які купуватимуть валюту і матимемо відскок, або «гойдалку». -
Злая шутка произойдет после премьеры кина про вагнеровцев. Поржут усе.
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