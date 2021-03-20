RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Катар зацікавлений у входженні
на банківський ринок...

Катар зацікавлений у входженні на банківський ринок...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 17:11

Катар зацікавлений у входженні на банківський ринок...

Пропонуємо до обговорення:
Представники фінансового сектору Катару зацікавлені у входженні на банківський ринок України, повідомив президент Володимир Зеленський під час візиту в Катар, повідомляє прес-служба глави держави.

Дивися повний текст Катар зацікавлений у входженні на банківський ринок України — Зеленський.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93272
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 17:11

та це прорив.
перзідент перепрацьовує.
геть!
igorbuda52
Аватар користувача
 
Повідомлень: 290
З нами з: 14.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міжбанк: ринок може зіграти «злий» жарт
R2 » Вів 06 кві, 2021 15:55
1 55
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 кві, 2021 15:55
p_a_l
Ринок заполонив дешевий бензин
R2 » Суб 20 бер, 2021 20:45
9 1420
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 бер, 2021 16:20
astatempo
На український ринок вийшла оновлена Toyota Camry
R2 » Сер 03 бер, 2021 21:21
1 89
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 бер, 2021 21:21
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (94391)
06.04.2021 18:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.