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Катар зацікавлений у входженні на банківський ринок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 кві, 2021 17:11
Пропонуємо до обговорення:
Представники фінансового сектору Катару зацікавлені у входженні на банківський ринок України, повідомив президент Володимир Зеленський під час візиту в Катар, повідомляє прес-служба глави держави.
Дивися повний текст Катар зацікавлений у входженні на банківський ринок України — Зеленський
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Додано: Вів 06 кві, 2021 17:11
та це прорив.
перзідент перепрацьовує.
геть!
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igorbuda52
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Додано: Вів 06 кві, 2021 18:13
Зеленый недоумок.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 19:57
М да в общем с газом Катар Вову послал...обычно в Катар едут за танкерами с газом а не попрошайничают на хоспес для циркачей в Карпатах...
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Джон
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Ірина_, Модератор
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