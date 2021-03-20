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Катар зацікавлений у входженні
на банківський ринок...

Катар зацікавлений у входженні на банківський ринок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 17:11

Катар зацікавлений у входженні на банківський ринок...

Пропонуємо до обговорення:
Представники фінансового сектору Катару зацікавлені у входженні на банківський ринок України, повідомив президент Володимир Зеленський під час візиту в Катар, повідомляє прес-служба глави держави.

Дивися повний текст Катар зацікавлений у входженні на банківський ринок України — Зеленський.
R2
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та це прорив.
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igorbuda52
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Зеленый недоумок.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 19:57

Re: Катар зацікавлений у входженні на банківський ринок...

М да в общем с газом Катар Вову послал...обычно в Катар едут за танкерами с газом а не попрошайничают на хоспес для циркачей в Карпатах...
Джон
 
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"Мы пригласили их (Катар — ИФ) в инфраструктуру, потому что сегодня мы выбираем партнёров, с кем строить окружную вокруг Киева. Хочется построить ее фундаментальной, большой — там 200 километров"


- а че там с китайцами, чего их бортанул твой кабмин в прошлом году, откат мало предложили? :twisted:
EKO
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Готовятся покупать землю,видно презик пообещал клятвенно...
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