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Google виграв у Oracle в суді
багаторічну суперечку щодо...

Google виграв у Oracle в суді багаторічну суперечку щодо...
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 17:12

Google виграв у Oracle в суді багаторічну суперечку щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Американський Верховний суд виніс рішення на користь Google (входить в холдинг Alphabet Inc) в патентній суперечці з Oracle Corp про права на Java і про використання цієї програмної платформи в операційній системі Android.

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