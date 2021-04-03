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З травня ціна газу для українців буде зафіксована на рік...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 кві, 2021 19:24
Пропонуємо до обговорення:
З 1 травня 2021 року всі побутові споживачі природного газу будуть переведені на річний контракт з фіксованою ціною ресурсу, заявив глава правління Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан.
Дивися повний текст З травня ціна газу для українців буде зафіксована на рік - асоціація
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R2
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Додано: Вів 06 кві, 2021 19:25
Посмотрим что будет следующей зимой, 😄
Можете вашими контрактами обогреваться.
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yegres
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