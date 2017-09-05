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Акціі від А-банк

Акціі від А-банк
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 12:53

Підсумки акції "Спробуй безконтакт– вигравай топовий смарт"

Підсумки першого розіграшу акції
"Спробуй безконтакт – вигравай топовий смарт"

Переможці:
Лазаренко Ірина
Олександрівна
iPhone 13
Спорніков
Станіслав
Олексійович
iPhone 13
https://a-bank.com.ua/static/contact_le ... ion_ua.pdf
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Повідомлень: 2847
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 11:55

"Спробуй безконтакт – вигравай топовий смарт"

Підсумки другого розіграшу акції
"Спробуй безконтакт – вигравай топовий смарт"

Переможці:
Папін Артемій
Андрійович
iPhone 13
Беженар
Олександр
Васильович
iPhone 13
https://a-bank.com.ua/static/contact_le ... ion_ua.pdf
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Повідомлень: 2847
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 20:29

Підсумки третього розіграшу акції

Підсумки третього розіграшу акції
"Спробуй безконтакт – вигравай топовий смарт"
Терещенко
Сергій
Миколайович
iPhone 13
Богданов Роман
Константинович
iPhone 13
https://a-bank.com.ua/static/contact_le ... ion_ua.pdf
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Повідомлень: 2847
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 09:54

Підсумки четвертого розіграшу акції

Підсумки четвертого розіграшу акції
"Спробуй безконтакт – вигравай топовий смарт"

ПІБ переможця
Наконечна Аліна
Василівна
iPhone 13
Крячко Іван
Олександрович
iPhone 13
https://a-bank.com.ua/static/contact_le ... ion_ua.pdf
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Повідомлень: 2847
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 11:28

Підсумки п'ятого розіграшу акції

Підсумки п'ятого розіграшу акції
"Спробуй безконтакт – вигравай топовий смарт"

Переможці:
28.12.2021 Колєсніков Дмитро
Борисович
iPhone 13
Пузерей Сергій
Сергійович
iPhone 13
https://a-bank.com.ua/static/contact_le ... ion_ua.pdf
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Повідомлень: 2847
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лют, 2022 14:35

Акція «5 років ABank24»

Приєднуйтеся до акції через мобільний додаток ABank24,
виконуйте завдання та беріть участь в розіграші
гарантованих призів або одного з головних призів
Акція діє з 20.02.22 по 20.03.22 включно
https://a-bank.com.ua/special_offers/5YearsABank
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Повідомлень: 2847
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:27

Зв’язок без кордонів з новим смартфоном від Абанку

Купуйте з карткою Mastercard від Абанку в будь-якому куточку світу та вигравайте iPhone 14 та PowerBank.
Умови участі в акції
1. Додайте картку Mastercard в електронний гаманець Google Pay або Apple Pay, якщо картка ще не додана
2. Здійсніть покупку через електронний гаманець від 500 ₴ в магазині чи інтернеті в будь-якій точці світу
3. Кожна транзакція щотижня буде приймати участь в розіграші одного з 5 смартфонів iPhone 14
Акція триватиме з 10 листопада 2022 р. до 10 грудня 2022 р. включно.
https://a-bank.com.ua/communication-without-borders
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 13:41

Зігрівайтеся подарунками від Абанку та Mastercard

Розраховуйтеся карткою Mastercard від Абанку через Google/Apple Pay на суму від 300 грн. і вигравайте круті подарунки щотижня!

Акція триває з 15 січня до 15 лютого 2024 року.

Детальніше: https://news.finance.ua/ua/zihrivaytesy ... mastercard
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 23:03

Перекази відправляйте - топовий iPhone вигравайте

Здійсніть переказ у USD/EUR з валютної картки від Абанку на картку Visa закордонного банку в USD/EUR та отримайте шанс виграти iPhone 15 Pro!

Акція триває з 1 лютого по 31 березня 2024 року.

Деталі: https://news.finance.ua/ua/perekazy-vid ... vyhravayte
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З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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