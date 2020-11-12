для инвестора лучший интернет проект объявлений hotibo альт

Додано: Вів 06 кві, 2021 23:31

требуется инвестор в интернет проект объявления альт olx avito

Сотня тысяч ROI - Amazon аналог, академия





О фирме:



С 2003 года работа ведется в области развития сервиса объявлений / аукционов / интернет-магазинов / новостных и блог платформ на базе операционной системы Linux, Windows, Android, iOS





В области IT получены отличные результаты в повышении эффективности труда путем освоения и внедрения новых знаний МНТУ, Гарвардского, Оксфордского университета и общедоступных знаний из рейтингов поисковой системы и Википедии.



Новый проект компании. Реферальная программа только стартовала. Сделано в Украине. Международный маркетплейс, аукцион, безопасные сделки, хостинг доменов, готовые сайты (блоги / интернет-магазины), интернет академия, CRM для предприятий, CallCenter автодозвон. Для ТОП менеджеров особые условия. Для сетевых маркетологов - продажа доступа к уровням структур для вложения в рекламу и пиар проекта. Все что нужно, чтобы зарабатывать так, как Вам нравится.





Краткое описание работы для менеджеров продаж:



Крупный портал. 400 тыс. объявлений, 120 тыс. пользователей. Горячая база - Украина / Россия.

От 250 долларов в первый месяц надо звонить и писать в вайбер, на почту.

Предлагать доступ, управлять через админ. интерфейс через пароль доступа, распределять права, назначать премиум или блокировать объявления с фото, ценами, описанием, ссылками на сайты. Продавать через сайт различные товары, услуги, тарифные планы. Присваивать рейтинги, отзывы, комментарии, продвигать в поисковик, создавать сайты, дизайн, хостинг, домены, аукционы, выигрывать гос. тендеры, говорить или писать на английском зарубежным клиентам, можно работать и в выходные и в любое время сколько вам угодно.

Обучение бесплатно ( академический пакет). 2-3 дня и можно начинать работать.



Краткое описание для маркетологов:

Горячие контакты каждый день по 5-10 человек. Отправка готового эффективного текста. Регистрация реферала. Налаживание обратной связи. Проведение конференции 2-20 человек онлайн. Презентация рабочей области для модератора (см. выше работа для менеджера продаж). Люди работают, нравится, зарабатывают на продажах платных пакетов предпринимателям и фирмам по Украине и России. Далее выход на рынки других стран.



Краткое описание для ТОП менеджеров и сетевых маркетологов "Б" уровня:

Матричные калькуляции процентов платежных систем ( Gpay 1,5% прочие 2,75%-3%, токены - вплоть до 0,01%).

Заключение контрактов с корпорациям на размещение логотипов, вакансий, неликвидов в проекте. Расчет % вознаграждения и получение прибыли согласно маркетинг-плана.

Hiring персонала в других странах для выполнения подрядов (аутсорсинг) по программированию, дизайну, прочее.

Участие на выставках, организация мероприятий от имени компании. Проведение веб-видео конференций и пр.





Сейчас внедрены современные графические пакеты для повышения эффективности сотрудников



Особенности подхода:



эффективный личный удаленный контакт

легкая доступность программного обеспечения при помощи ПК или ноутбука и гарнитуры (наушники, микрофон, активные колонки)

фиксированный доступ к данным по паролю

индивидуальная информация к каждому кадру

порционность данных (временные лимиты)

прочие интересные наблюдения



Надеюсь, Вам понравится учиться и трудиться в моей компании / получать новый опыт и знания / заводить деловые знакомства и получить шанс на качественный карьерный рост!





Текст для менеджеров по продажам:



На текущий момент в фирме приоритет отдается тем людям, которые готовы активно работать на дому в первую и(или) вторую половину дня и зарабатывать в среднем от 250 USD в месяц, а также обучаться и обучать других!



Требования: наличие ПК на дому, доступ в интернет, гарнитура / колонки, тихая комната



Условия: выплаты 2 раза в месяц.



Задачи для новичков: необходимо делать минимум 5-10 горячих звонков в день, отправлять 300-600 холодных писем в день по готовой базе, осуществлять хотя бы одну продажу в первый месяц тарифов из прайс-листа (см. стоимость услуги для категории Бизнес 1000 р/мес).



Бонусы/премии: продажа сайтов приносит модератору(менеджеру) более высокие доходы. Например, продажа индивидуального дизайна сайта / блога / интернет-магазина / маркетплейса / обучающего курса академии / доступ с расширенными политиками прав публикаций пользователей VIP Business Entrepreneur Private / CRM системы для Call центра или в целом реализации крупных ERP проектов / рекрутинг HR подбор персонала ( программисты / дизайнеры / операторы и пр.)



Чтобы начать работать на испытательном сроке Вам необходимо подать заявку на активацию модераторского акаунта и получить дополнительные инструкции по работе и обзвону клиентов. Детальное описание операций на ПК в административной панели модератора и работы с преодолением возражений клиента доступны по вайберу после утверждения кандидатуры.







@reslavmir телеграм