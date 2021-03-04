Міністерство інфраструктури презентувало єдиний електронний квиток для усіх видів муніципального транспорту українських міст.
Дивися повний текст Мінінфраструктури презентувало єдиний квиток для муніципального транспорту.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 07:51
Мінінфраструктури презентувало єдиний квиток для...
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Дивися повний текст Мінінфраструктури презентувало єдиний квиток для муніципального транспорту.
Додано: Сер 07 кві, 2021 07:51
Как вы уже задолбали с вашими новшествами. Не успевают новые карточки покупать.
Про замену старого на ID паспорт я вообще молчу. Создатель знал с какими проблемами могут столкнутся люди? Теперь везде нужно менять паспортные данные. Что сказать. Неучи и ушлепки.
Додано: Сер 07 кві, 2021 08:21
Транспорта нет , а билет есть. Что-то мне напоминает план по вакцинации, план есть , а вакцины нет.
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