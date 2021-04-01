Одне з найавторитетніших економічних видань Forbes опублікувало оновлений список найзаможніших людей світу 2021, серед яких - семеро українських мільярдерів.
Дивися повний текст Новий рейтинг Forbes: на якому місці українські мільярдери.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 07:57
Новий рейтинг Forbes: на якому місці українські мільярдери
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Дивися повний текст Новий рейтинг Forbes: на якому місці українські мільярдери.
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