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Новий рейтинг Forbes: на якому місці українські мільярдери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 кві, 2021 07:57
Пропонуємо до обговорення:
Одне з найавторитетніших економічних видань Forbes опублікувало оновлений список найзаможніших людей світу 2021, серед яких - семеро українських мільярдерів.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 07:58
Место для украинских миллиардеров должно быть только одно. У параши.
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