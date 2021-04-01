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Новий рейтинг Forbes: на якому
місці українські мільярдери

Новий рейтинг Forbes: на якому місці українські мільярдери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 07:57

Новий рейтинг Forbes: на якому місці українські мільярдери

Пропонуємо до обговорення:
Одне з найавторитетніших економічних видань Forbes опублікувало оновлений список найзаможніших людей світу 2021, серед яких - семеро українських мільярдерів.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 07:58

Место для украинских миллиардеров должно быть только одно. У параши.
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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