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Марченко розповів, що буде з курсом долара та коли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 кві, 2021 09:07
Пропонуємо до обговорення:
Соцвиплати та пенсії будуть виплачені навіть без траншу МВФ.
Дивися повний текст Марченко розповів, що буде з курсом долара та коли чекати кредит від МВФ
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Додано: Сер 07 кві, 2021 09:07
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