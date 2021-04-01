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Обмеження ціни на газ: експерт
спрогнозував вартість...

Обмеження ціни на газ: експерт спрогнозував вартість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 09:39

Обмеження ціни на газ: експерт спрогнозував вартість...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом останніх двох місяців українці сплачували за газ не більше 6,99 грн. Утім, 31 березня був останній день дії рішення Кабінету міністрів, яке й встановило гранично допустиму вартість палива. 

Дивися повний текст Обмеження ціни на газ: експерт спрогнозував вартість палива з травня.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 09:39

Киньте уже атомную бомбу на людей и не мучайтесь 🤣
luckyserz5
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Модератори: Ірина_, Модератор

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