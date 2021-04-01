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Обмеження ціни на газ: експерт спрогнозував вартість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 кві, 2021 09:39
Пропонуємо до обговорення:
Протягом останніх двох місяців українці сплачували за газ не більше 6,99 грн. Утім, 31 березня був останній день дії рішення Кабінету міністрів, яке й встановило гранично допустиму вартість палива.
Дивися повний текст Обмеження ціни на газ: експерт спрогнозував вартість палива з травня
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R2
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Додано: Сер 07 кві, 2021 09:39
Киньте уже атомную бомбу на людей и не мучайтесь 🤣
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luckyserz5
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