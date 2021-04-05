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США інвестують $174 млрд у розвиток свого ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 кві, 2021 10:09
Пропонуємо до обговорення:
В рамках плану з розвитку інфраструктури США на $2 трлн адміністрація президента Джо Байдена витратить $174 млрд бюджетних коштів на підтримку американських виробників електромобілів і постачальників супутніх послуг. Виділені кошти торкнуться всіх галузей, пов'язаних з виробництвом і реалізацією електромобілів. Мета програми – як мінімум наздогнати в розвитку ринку електротранспорту Китай.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 10:09
капіталісти будуть доганяти плановиків?))
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l4567