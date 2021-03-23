Служба безпеки України викрила протиправний механізм привласнення 5 тис. гектарів державних земель сільськогосподарського призначення.
Дивися повний текст СБУ викрила схему привласнення землі на 80 мільйонів.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 10:13
СБУ викрила схему привласнення землі на 80 мільйонів
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Дивися повний текст СБУ викрила схему привласнення землі на 80 мільйонів.
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