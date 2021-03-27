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Україна уклала договір з
Pfizer про поставку 10...

Україна уклала договір з Pfizer про поставку 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 10:50

Україна уклала договір з Pfizer про поставку 10...

Пропонуємо до обговорення:
Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

Дивися повний текст Україна уклала договір з Pfizer про поставку 10 мільйонів доз вакцини.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 10:50

Ну як "договір"... Рамкову угоду, яка нікого ні до чого не зобов"язує...
Cris
 
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