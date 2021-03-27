Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.
Дивися повний текст Україна уклала договір з Pfizer про поставку 10 мільйонів доз вакцини.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 10:50
Україна уклала договір з Pfizer про поставку 10...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна уклала договір з Pfizer про поставку 10 мільйонів доз вакцини.
Додано: Сер 07 кві, 2021 10:50
Ну як "договір"... Рамкову угоду, яка нікого ні до чого не зобов"язує...
Додано: Сер 07 кві, 2021 11:51
Re: Україна уклала договір з Pfizer про поставку 10...
Холодильники уже купили, есть знакомые, которые занимаются поставками.
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