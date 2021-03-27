Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.
Дивися повний текст Україна уклала договір з Pfizer про поставку 10 мільйонів доз вакцини.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 10:50
Україна уклала договір з Pfizer про поставку 10...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна уклала договір з Pfizer про поставку 10 мільйонів доз вакцини.
Додано: Сер 07 кві, 2021 10:50
Ну як "договір"... Рамкову угоду, яка нікого ні до чого не зобов"язує...
Додано: Сер 07 кві, 2021 11:51
Re: Україна уклала договір з Pfizer про поставку 10...
Холодильники уже купили, есть знакомые, которые занимаются поставками.
Додано: Сер 07 кві, 2021 12:08
Faceless
Брехня!!!
Хто купив і скільки? Товариш керівник бази Спецмедпостачання- МОЗ рекомендувало використовувати для охолодження "сухий лід"
Додано: Сер 07 кві, 2021 13:07
Re: Україна уклала договір з Pfizer про поставку 10...
Свои, украинские - тоже активно клепают. Стационарные, как минимум. В нашей организации одна из таких фирм этаж арендует. Весь холл уже их "шкафами" заставлен.
Додано: Сер 07 кві, 2021 13:16
Re: Україна уклала договір з Pfizer про поставку 10...
Это только рамочный договор. То есть не договор о покупке, а просто, что Украина и Pfizer согласились продолжать переговоры, и Pfizer не против продать. Но никаких обязательств о этому договору нет. Ни у Pfizer'а что-то продать, ни у Украины что-то купить. И где заложенные на это в бюджете деньги? Если взять стоимость дозы 15 евро, то получим около 5 млрд. грн.
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