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Україна уклала договір з
Pfizer про поставку 10...

Україна уклала договір з Pfizer про поставку 10...
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  #12>
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 10:50

Україна уклала договір з Pfizer про поставку 10...

Пропонуємо до обговорення:
Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

Дивися повний текст Україна уклала договір з Pfizer про поставку 10 мільйонів доз вакцини.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 10:50

Ну як "договір"... Рамкову угоду, яка нікого ні до чого не зобов"язує...
Cris
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:45

И не забудьте ещё добавить стоимость холодильников из США.
yegres
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:51

Re: Україна уклала договір з Pfizer про поставку 10...

yegres написав:И не забудьте ещё добавить стоимость холодильников из США.
Холодильники уже купили, есть знакомые, которые занимаются поставками.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:07

Re: Україна уклала договір з Pfizer про поставку 10...

Свои, украинские - тоже активно клепают. Стационарные, как минимум. В нашей организации одна из таких фирм этаж арендует. Весь холл уже их "шкафами" заставлен.
hilgurt
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:16

Re: Україна уклала договір з Pfizer про поставку 10...

Это только рамочный договор. То есть не договор о покупке, а просто, что Украина и Pfizer согласились продолжать переговоры, и Pfizer не против продать. Но никаких обязательств о этому договору нет. Ни у Pfizer'а что-то продать, ни у Украины что-то купить. И где заложенные на это в бюджете деньги? Если взять стоимость дозы 15 евро, то получим около 5 млрд. грн.
andretar
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:44

Сделали бы уже вакцинацию на нормальных коммерческих условиях, с возможностью выбора вакцины. 30 евро не такие уж запредельные деньги. Собрать заявки, выяснить количество желающих вакцинироваться, оформить заказ. Нах все эти приседания. Для бедных - вакцианация бесплатная без возможности выбора вакцины.
А то "хочу - не хочу", "буду не буду". Для отказников - автоматом отказ в предоставлении медуслуг по Ковиду на территории Украины. Иначе эти локдауны будут годами длиться. Не хочешь вакцину, покупай ИВЛ и пусть с тобой родственники в домашних условиях бодаются. Хочешь Пфайзер вместо китайского Ковишильда с эффективностью 50% - доплати из своего кармана. Всё справедливо.
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:49

  Nickoss1 написав:Сделали бы уже вакцинацию на нормальных коммерческих условиях, с возможностью выбора вакцины. ...

Так нет вакцин в свободном доступе: _все_, что есть раскупается "первым эшелоном" (Штаты/EU/...) не доходя до полок. А что есть: Китай/Индия -- так этими вакцинами и сейчас на халяву особо желанием вакцинироваться никто не горит...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:53

_hunter
Это да, но думаю с осени уже будет свободный доступ.
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 16:07

  Nickoss1 написав:_hunter
Это да, но думаю с осени уже будет свободный доступ.

Если будет -- и коммерческая вакцинация начнется "как только -- так сразу". В клиниках же тоже не идиоты сидят -- вон пару месяцев назад VIP-ам за 1к-3к вакцины кололи...
_hunter
 
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