Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.
Дивися повний текст Україна уклала договір з Pfizer про поставку 10 мільйонів доз вакцини.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 10:50
Україна уклала договір з Pfizer про поставку 10...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна уклала договір з Pfizer про поставку 10 мільйонів доз вакцини.
Додано: Сер 07 кві, 2021 10:50
Ну як "договір"... Рамкову угоду, яка нікого ні до чого не зобов"язує...
Додано: Сер 07 кві, 2021 11:51
Re: Україна уклала договір з Pfizer про поставку 10...
Холодильники уже купили, есть знакомые, которые занимаются поставками.
Додано: Сер 07 кві, 2021 13:07
Re: Україна уклала договір з Pfizer про поставку 10...
Свои, украинские - тоже активно клепают. Стационарные, как минимум. В нашей организации одна из таких фирм этаж арендует. Весь холл уже их "шкафами" заставлен.
Додано: Сер 07 кві, 2021 13:16
Re: Україна уклала договір з Pfizer про поставку 10...
Это только рамочный договор. То есть не договор о покупке, а просто, что Украина и Pfizer согласились продолжать переговоры, и Pfizer не против продать. Но никаких обязательств о этому договору нет. Ни у Pfizer'а что-то продать, ни у Украины что-то купить. И где заложенные на это в бюджете деньги? Если взять стоимость дозы 15 евро, то получим около 5 млрд. грн.
Додано: Сер 07 кві, 2021 15:44
Сделали бы уже вакцинацию на нормальных коммерческих условиях, с возможностью выбора вакцины. 30 евро не такие уж запредельные деньги. Собрать заявки, выяснить количество желающих вакцинироваться, оформить заказ. Нах все эти приседания. Для бедных - вакцианация бесплатная без возможности выбора вакцины.
А то "хочу - не хочу", "буду не буду". Для отказников - автоматом отказ в предоставлении медуслуг по Ковиду на территории Украины. Иначе эти локдауны будут годами длиться. Не хочешь вакцину, покупай ИВЛ и пусть с тобой родственники в домашних условиях бодаются. Хочешь Пфайзер вместо китайского Ковишильда с эффективностью 50% - доплати из своего кармана. Всё справедливо.
Додано: Сер 07 кві, 2021 15:49
Так нет вакцин в свободном доступе: _все_, что есть раскупается "первым эшелоном" (Штаты/EU/...) не доходя до полок. А что есть: Китай/Индия -- так этими вакцинами и сейчас на халяву особо желанием вакцинироваться никто не горит...
Додано: Сер 07 кві, 2021 16:07
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