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Україна уклала договір з Pfizer про поставку 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 кві, 2021 16:28
снова перекручивают. вопрос КОГДА это будет?
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ruslan42212
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