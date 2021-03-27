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Україна уклала договір з Pfizer про поставку 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 кві, 2021 16:28
снова перекручивают. вопрос КОГДА это будет?
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ruslan42212
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Додано: Сер 07 кві, 2021 16:43
_hunter написав: Nickoss1 написав:
Сделали бы уже вакцинацию на нормальных коммерческих условиях, с возможностью выбора вакцины. ...
Так нет вакцин в свободном доступе: _все_, что есть раскупается "первым эшелоном" (Штаты/EU/...) не доходя до полок. А что есть: Китай/Индия -- так этими вакцинами и сейчас на халяву особо желанием вакцинироваться никто не горит...
Горю желанием...
Где можно сделать "Китай/Индия" для обычного пересичного (не приоритетная группа)?
Подскажите, а то никак найти не могу...
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_Mykola_
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Додано: Сер 07 кві, 2021 16:46
_Mykola_ написав: _hunter написав: Nickoss1 написав:
Сделали бы уже вакцинацию на нормальных коммерческих условиях, с возможностью выбора вакцины. ...
Так нет вакцин в свободном доступе: _все_, что есть раскупается "первым эшелоном" (Штаты/EU/...) не доходя до полок. А что есть: Китай/Индия -- так этими вакцинами и сейчас на халяву особо желанием вакцинироваться никто не горит...
Горю желанием...
Где можно сделать "Китай/Индия" для обычного пересичного (не приоритетная группа)?
Подскажите, а то никак найти не могу...
Welcome to профильная ветка:viewtopic.php?p=5206260#p5206260
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_hunter
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Додано: Сер 07 кві, 2021 17:17
_hunter
Киев, с вакциной как в классике "малыш хочешь послушать сказку..." или "конфетку хочешь? а нэтуууу"
ЗЫ. В Киеве всем желающим не делают. На сейчас в списке желающих не приоритетных групп более 100 тыс. киевлян.
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_Mykola_
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