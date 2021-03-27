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Україна уклала договір з
Pfizer про поставку 10...

Україна уклала договір з Pfizer про поставку 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 16:28

снова перекручивают. вопрос КОГДА это будет?
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 16:43

  _hunter написав:
  Nickoss1 написав:Сделали бы уже вакцинацию на нормальных коммерческих условиях, с возможностью выбора вакцины. ...

Так нет вакцин в свободном доступе: _все_, что есть раскупается "первым эшелоном" (Штаты/EU/...) не доходя до полок. А что есть: Китай/Индия -- так этими вакцинами и сейчас на халяву особо желанием вакцинироваться никто не горит...

Горю желанием...
Где можно сделать "Китай/Индия" для обычного пересичного (не приоритетная группа)?
Подскажите, а то никак найти не могу... :twisted:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 16:46

  _Mykola_ написав:
  _hunter написав:
  Nickoss1 написав:Сделали бы уже вакцинацию на нормальных коммерческих условиях, с возможностью выбора вакцины. ...

Так нет вакцин в свободном доступе: _все_, что есть раскупается "первым эшелоном" (Штаты/EU/...) не доходя до полок. А что есть: Китай/Индия -- так этими вакцинами и сейчас на халяву особо желанием вакцинироваться никто не горит...

Горю желанием...
Где можно сделать "Китай/Индия" для обычного пересичного (не приоритетная группа)?
Подскажите, а то никак найти не могу... :twisted:

Welcome to профильная ветка:
viewtopic.php?p=5206260#p5206260
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 17:17

_hunter
Киев, с вакциной как в классике "малыш хочешь послушать сказку..." или "конфетку хочешь? а нэтуууу"

ЗЫ. В Киеве всем желающим не делают. На сейчас в списке желающих не приоритетных групп более 100 тыс. киевлян.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 19:13

Где пруфы Билли? Азия заключила на поставку..., Австралия заключила... Кто именно заключил ?
yegres
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 19:16

  Nickoss1 написав: Для отказников - автоматом отказ в предоставлении медуслуг по Ковиду на территории Украины.

Отказники налоги платят, если вы не в курсе). Вакцинация - это дело добровольное, как и любая манипуляция.
Если у вас во время вакцинация произойдут осложнения, то лечитесь дома, в мед. учреждениях не принимать таких как вы. Логика ваша надеюсь понятна?
LOKY
 
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  #<12
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