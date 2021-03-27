Україна уклала договір з Pfizer про поставку 10...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 16:43
Горю желанием...
Где можно сделать "Китай/Индия" для обычного пересичного (не приоритетная группа)?
Подскажите, а то никак найти не могу...
Додано: Сер 07 кві, 2021 16:46
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Додано: Сер 07 кві, 2021 17:17
_hunter
Киев, с вакциной как в классике "малыш хочешь послушать сказку..." или "конфетку хочешь? а нэтуууу"
ЗЫ. В Киеве всем желающим не делают. На сейчас в списке желающих не приоритетных групп более 100 тыс. киевлян.
Додано: Сер 07 кві, 2021 19:13
Где пруфы Билли? Азия заключила на поставку..., Австралия заключила... Кто именно заключил ?
Додано: Сер 07 кві, 2021 19:16
Отказники налоги платят, если вы не в курсе). Вакцинация - это дело добровольное, как и любая манипуляция.
Если у вас во время вакцинация произойдут осложнения, то лечитесь дома, в мед. учреждениях не принимать таких как вы. Логика ваша надеюсь понятна?
Додано: Сер 07 кві, 2021 21:32
Договір уклала, тільки жодних строків немає. Ніде не бачив, коли ці 10млн будуть в Україні.
Тільки бла-бла, що вони "очікують". Очікувати можна х.з. шо, ніхто не забороняє.
А по факту вакцини немає, і немає жодних термінів, коли вона буде.
Додано: Сер 07 кві, 2021 23:17
Додано: Сер 07 кві, 2021 23:49
Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец.
Где то я уже про этот "межпланетный шахматный конгресс" слышал
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