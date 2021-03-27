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Україна уклала договір з
Pfizer про поставку 10...

Україна уклала договір з Pfizer про поставку 10...
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  #<123
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:54

  LOKY написав:
  Nickoss1 написав: Для отказников - автоматом отказ в предоставлении медуслуг по Ковиду на территории Украины.

Отказники налоги платят, если вы не в курсе). Вакцинация - это дело добровольное, как и любая манипуляция.
Если у вас во время вакцинация произойдут осложнения, то лечитесь дома, в мед. учреждениях не принимать таких как вы. Логика ваша надеюсь понятна?


Я тоже, как и все плательщик налогов, и не хочу финансировать сверхзатраты на лечение тех ковидных, которые отказаваются от вакцины, шляются по магазинам/ресторанам и подвергают угрозе жизнь всех остальных и меня в том числе. Отказываются причем не по объективным причинам - побочка и прочее - а просто так: "соседка в ютубе услышала, что чет там не так с этими вакцинами". С такими надо жестко. Дело добровольное и дело будущего, бо вакцин еще нет - это так. Но вопрос нужно ставить уже. А то закажут 10 млн, а согласных будет 500 тыс. Снова деньги на ветер ?
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 11:25

Re: Україна уклала договір з Pfizer про поставку 10...

  Nickoss1 написав:шляются по магазинам/ресторанам

А зачем ты там шляешься? Сиди дома, заказывай еду с бесконтактной доставкой.
  Nickoss1 написав:соседка в ютубе услышала

Так у тебя ж точно такой уровень аргументации по короне.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:39

vitaliy_berdinskikh

Так и делаю, и при этом не против вакцинации. Но хочу иметь право за свои деньги выбирать вакцину и готов на понижение в правах и ограничения в перемещении при безосновательном отказе от вакцинации по моей инициативе. И жду того же от окружающих.
Nickoss1
 
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