Україна уклала договір з Pfizer про поставку 10...

Додано: Чет 08 кві, 2021 17:05

Так и делаю, и при этом не против вакцинации. Но хочу иметь право за свои деньги выбирать вакцину и готов на понижение в правах и ограничения в перемещении при безосновательном отказе от вакцинации по моей инициативе. И жду того же от окружающих. Так и делаю, и при этом не против вакцинации. Но хочу иметь право за свои деньги выбирать вакцинув перемещении при безосновательном отказе от вакцинации по моей инициативе. И жду того же от окружающих.

Бенджамин Франклин. Ассамблея Пенсильвании: Официальное письмо Губернатору.

Филадельфия, 1756 год.

(Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.)