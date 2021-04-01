Компанія Google в черговий раз «прокачала» фірмову програмну оболонку.
Дивися повний текст Нова версія Android Auto стала більш функціональною.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 10:52
Нова версія Android Auto стала більш функціональною
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нова версія Android Auto стала більш функціональною.
Додано: Сер 07 кві, 2021 10:52
Гарна програма. Офіційно не підтримується, але можна встановити з "дзеркала".
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