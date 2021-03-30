У квітні українців очікують нововведення в різних сферах життя.
Дивися повний текст Що зміниться з 1 квітня.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 кві, 2021 11:28
Що зміниться з 1 квітня
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Дивися повний текст Що зміниться з 1 квітня.
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