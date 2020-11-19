Меморандум щодо завершення будівництва об’єктів "Аркади" підписали 7 квітня – будинки "Евріка", "Патріотика" та "Патріотика на озерах" завершить забудовник "Столиця Груп".
Дивися повний текст ЖК «Аркади» добудує «Столиця Груп»: підписано Меморандум.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 11:51
ЖК «Аркади» добудує «Столиця Груп»: підписано Меморандум
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Дивися повний текст ЖК «Аркади» добудує «Столиця Груп»: підписано Меморандум.
Додано: Сер 07 кві, 2021 11:52
Патриотика на озёрах которая раньше по мнению КГГА была не законной стала законной :)
Жулье
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