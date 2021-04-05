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НКРЕКП остаточно ухвалила річну
фіксовану вартість газу...

НКРЕКП остаточно ухвалила річну фіксовану вартість газу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:12

НКРЕКП остаточно ухвалила річну фіксовану вартість газу...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення ухвалено на засіданні регулятора 7 квітня.

Дивися повний текст НКРЕКП остаточно ухвалила річну фіксовану вартість газу для населення.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:13

Хто у них там шо замовчує?
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